Villarreal-Huesca: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Domenica 13 settembre alle 18.30 andrà in scena la sfida tra Villarreal ed Huesca, valevole per la prima giornata de La Liga 2020/21. I precedenti tra le due compagini sono soltanto sei e nella stagione 2018/19 si sono incontrate per la prima volta nel massimo campionato spagnolo. Il Submarino Amarillo è reduce da un’ottima annata calcistica, coronata dalla qualificazione diretta ai gironi di Europa League in virtù del quinto posto in classifica, e nel corso del mese di agosto ha regalato ai propri tifosi dei notevoli colpi a centrocampo (la giovane stella giapponese Kubo e gli ex Valencia Parejo e Coquelin), mentre il 4 settembre ha acquistato per € 5 milioni l’esperto estremo difensore Rulli dal Real Sociedad; campagna acquisti significativa che simboleggia le elevate ambizioni del club valenciano, allenato da questa stagione dall’ex Arsenal Unai Emery. L’Huesca invece ha fatto ritorno in Liga dopo un anno in Segunda Division, vinta all’ultima giornata ma con il discorso promozione già archiviato in anticipo. Per il match di domenica, il Villarreal dovrebbe schierare un 4-4-2, con il mediano Iborra in pole rispetto al nuovo innesto Coquelin e Kubo favorito su Moi Gomez sulla fascia alta sinistra; infortunati sono A. Moreno, Bacca e Guerra, mentre hanno recuperato Asenjo ed Ontiveros. D’altra parte il modulo probabilmente utilizzato dall’Huesca sarà il 4-2-3-1, con Pulido l’unico difensore certo della titolarità, mentre nei reparti superiori le gerarchie sembrane ben definite; per gli Azulgranas l’unico assente sarà Pedro Lopez, vittima di una distorsione della caviglia. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Villarreal-Huesca:

Villarreal-Huesca probabili formazioni:

Probabile formazione Villarreal (4-4-2): Asenjo; Pedraza; Pau Torres; Albiol; Peña; Parejo; Iborra; Kubo; Chukwueze; Alcacer; G. Moreno.

Probabile formazione Huesca (4-2-3-1): Andres Fernandez; Luisinho; Insua; Pulido; Cofrades; Mosquera; Mikel Rico; Juan Carlos; Ferreiro; Rafa Mir; Okazaki.

Villarreal-Huesca quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.61 3.80 6.00 1.30 3.20 1.90 1.80 1.57 3.90 5.75 1.87 1.87 1.95 1.75 1.58 3.90 5.83 1.94 1.77 1.77 1.94

Villarreal-Huesca dove vederla in TV

La partita tra Villarreal e Huesca sarà visibile in streaming su DAZN.

