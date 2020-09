Tottenham-Everton: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il match più importante del primo turno di Premier League si disputerà domenica 13 settembre alle ore 17:30. Le due squadre partono per ottenere risultati simili: i ragazzi di Mourinho giocheranno per cercare un posto tra le prime quattro e tornare così in Champions League, mentre i ragazzi di Ancelotti affronteranno questa stagione per tornare in zona coppe con vista Europa League. Entrambe le compagini, coi loro rispettivi totem di allenatori, stanno cominciando un nuovo progetto e dal mercato ci si aspettano fuoco e fiamme da parte di entrambe. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Tottenham-Everton:

Tottenham-Everton probabili formazioni:

Probabile formazione Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Alderweireld, Dier, Davies; Hojbjerg, Winks; Moura, Lo Celso, Son; Kane.

Probabile formazione Everton (4-2-3-1): Pickford; Coleman, Holgate, Mina, Digne; Gomes, Davies; Walcott, Sigurdsson, Richarlison; Calvert-Lewin.

Tottenham-Everton quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.80 3.75 4.33 1.85 1.90 1.83 1.95 1.83 3.50 4.20 1.87 1.87 1.80 1.91 1.84 3.60 4.37 1.88 1.86 1.75 2.00

Sarà una bella partita tra due formazioni che hanno le idee ben chiare sul come rinforzarsi grazie al mercato: suggeriamo GOAL e segno X.

Tottenham-Everton dove vederla in TV

La Premier League è un’esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare e su NOW TV. La partita verrà trasmessa su Sky Sport Football alle ore 17:30.

