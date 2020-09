Valencia-Levante: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Domenica 13 settembre alle 21.00 prenderà il via il trentatreesimo derby del Turia, che dal 1963 vede ininterrottamente scontrarsi Valencia e Levante, le due principali società calcistiche della città mediterranea. I pipistrelli giallorossi hanno rimediato un deludente nono posto nel campionato di Liga conclusosi a luglio, mentre le rane blaugrana, che al Mestalla sotto la denominazione di Levante Union Deportiva non hanno mai vinto, hanno ottenuto una serena dodicesima posizione in classifica. Prima giornata di Liga che ci offre già da subito una delle stracittadine più importanti d’Europa: su 32 incontri 14 sono state le vittorie del Valencia, 7 quelle del Levante, e i restanti 8, pareggi. Valencia che domenica dovrebbe iniziare con un 4-2-3-1 ben definito: non sembrano infatti esserci evidenti ballottaggi; sono invece in dubbio per la convocazione Gameiro, Lato e Piccini, destinato ad indossare la maglia dell’Atalanta. Gli ospiti dal canto loro sono indirizzati a schierare un 4-4-2, con Toño e Postigo che contendono il posto da titolare a Clerc e Duarte in difesa, mentre a centrocampo Radoja e Melero insidiano Vukcevic e De Frutos; del Levante, infine, mancheranno al derby Marti, Doukoure, Rochina e Vezo. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Valencia-Levante:

Valencia-Levante probabili formazioni:

Probabile formazione Valencia (4-2-3-1): Domenech; Gaya; Mangala; Gabriel Paulista; Wass; Racic; Kondogbia; Kang-In Lee; Vallejo; Guedes; Maxi Gomez.

Probabile formazione Levante (4-4-2): Aitor Fernandez; Clerc; Duarte; Pier; Miramon; Vukcevic; Campaña; Bardhi; De Frutos; Morales; Sergio Leon.

Valencia-Levante quote e pronostico:

Valencia-Levante dove vederla in TV

La partita tra Valencia e Levante sarà visibile in streaming su DAZN.

