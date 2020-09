Brighton-Chelsea: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Luci all’AMEX Stadium lunedì 14 settembre, quando alle 21:15 Brighton e Chelsea chiuderanno nel posticipo serale del Monday Night il primo turno della Premier League 2020/2021. Graham Potter, giovane tecnico dei Seagulls, l’anno scorso ha fatto un vero e proprio miracolo salvando la compagine che rimase orfana dell’esperto condottiero Houghton, quest’anno la salvezza appare più complessa dello scorso anno e solo un grande mercato potrà rilanciare le chance del Brighton, mercato che è comunque partito bene con gli ottimi acquisti di Veltman e Lallana. Frankie Lampard non può nascondersi, l’anno scorso ha portato un Chelsea non irresistibile in zona Champions, quest’anno partirà con un rinnovato gruppo pronto a dare fastidio a Liverpool e City per la questione scudetto; finora sono arrivati dal mercato Thiago Silva, Malanga Sarr, Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Timo Werner e Kai Havertz, non è escluso che anche le fasce difensive vengano rinnovate e che un innesto a centrocampo venga fatto qualora uscisse uno tra Jorginho e Kantè. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Brighton-Chelsea:

Brighton-Chelsea probabili formazioni:

Probabile formazione Brighton (4-2-3-1): Ryan; Lamptey, Webster, Dunk, Burn; Bissouma, Stephens; Lallana, Mac Allister, Trossard; Maupay.

Probabile formazione Chelsea (4-2-3-1): Kepa; James, Zouma, Rudiger, Azpilicueta; Barkley, Kanté; Zyech, Mount, Pulisic; Werner.

Brighton-Chelsea quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 4.75 4.20 1.66 2.00 1.77 1.77 2.00 5.00 3.70 1.77 2.00 1.75 1.72 2.00 5.05 3.95 1.67 2.07 1.70 1.75 2.00

Il Brighton, seppur bene allenato dall’ottimo Potter, ci sembra una candidata alla brutta figura: suggeriamo il segno 2 e l’OVER 2,5.

Brighton-Chelsea dove vederla in TV

La Premier League è un’esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare e su NOW TV. La partita verrà trasmessa su Sky Sport Football alle ore 21:15.

