Alaves-Betis: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il posticipo della prima giornata di Liga 20/21, in programma lunedì 14 settembre alle 21.00, offre ad Alaves e Betis l’opportunità di portare a casa i primi tre punti della stagione. Nel campionato 19/20 il Deportivo ha raggiunto la sedicesima posizione in classifica, compiendo un passo indietro rispetto ai buoni posizionamenti che aveva ottenuto dalla promozione in Liga nel 2016 (9°, 14°, 11° posto), e da lunedì ripartirà con il nuovo allenatore Pablo Machin, dopo gli esoneri di Garitano e Lopez Muniz a luglio. Anche al Betis, arrivato miseramente quindicesimo in classifica, nel corso della stagione estiva sono stati licenziati due allenatori, Rubi e Trujillo; la squadra biancoverde, ora guidata dal ferrato Manuel Pellegrini, dovrebbe presentarsi al Monday Night con un 4-2-3-1: in mediana Guardado e Carvalho lottano per la partenza dal primo minuto, mentre nei reparti avanzati il capitano Joaquin e il campione del mondo Fekir sembrano favoriti su Tello; infine gli assenti Beticos saranno Martin, Guerrero e Camarasa. I padroni di casa d’altra parte potrebbero cominciare schierando un 3-4-1-2, con Duarte-Ximo Navarro unico ballottaggio; sarà compito di mister Machin se convocare o meno gli acciaccati Navarro, Garcia, Maran e Gutierrez. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Alaves-Betis:

Alaves-Betis probabili formazioni:

Probabile formazione Alaves (3-1-4-2): Pacheco; Duarte; Laguardia; Ely; Rioja; Pina; Mendez; Battaglia; Pere Pons; Lucas Perez; Joselu.

Probabile formazione Betis (4-2-3-1): Bravo; Alex Moreno; Bartra; Mandi; Emerson; Rodriguez; Guardado; Joaquin; Canales; Fekir; Iglesias.

Alaves-Betis quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.80 3.20 2.60 1.65 2.10 1.85 1.85 2.90 2.95 2.60 1.62 2.20 1.87 1.83 2.81 3.10 2.62 1.65 2.11 1.77 1.94

Alaves-Betis dove vederla in TV

La partita tra Alaves e Betis sarà visibile in streaming su DAZN.

