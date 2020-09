West Ham-Newcastle: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Alle ore 16:00 di sabato 12 settembre si disputeranno due partite della prima giornata di Premier League 2020/2021. Una delle due gare in questione sarà West Ham-Newcastle: dopo la scorsa tribolata stagione i ragazzi di Moyes saranno costretti nuovamente a lottare per ottenere una salvezza che si preannuncia già complicata, si aspettano squilli sul mercato per cercare di staccare le rivali ma al momento sembra tutto fermo in casa a Hammers, mentre i Magpies di Bruce partono in questa Premier League per accomodarsi tranquillamente a metà classifica dopo il miracolo dell’anno scorso con la comoda salvezza ottenuta dopo un inizio di campionato terrificante. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di West Ham-Newcastle:

West Ham-Newcastle probabili formazioni:

Probabile formazione West Ham (4-2-3-1): Fabianski; Johnson, Diop, Ogbonna, Cresswell; Soucek, Rice; Bowen, Noble, Fornals; Antonio.

Probabile formazione Newcastle (4-2-3-1): Darlow; Krafth, Fernandez, Lascelles, Manquillo; Shelvey, Hayden; Atsu, Almiron, Saint-Maximin; Joelinton.

West Ham-Newcastle quote e pronostico:

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Probabilità di vincita e altre informazioni su Portale AAMS.

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.15 3.40 3.40 1.83 1.95 1.77 2.00 2.15 3.30 3.30 1.87 1.87 1.72 2.00 2.15 3.45 3.39 1.84 1.90 1.70 2.07

La prima giornata di campionato è sempre un’incognita. Da questo match ci aspettiamo un bel pareggio, crediamo anche con poche reti, perciò suggeriamo il segno X e l’UNDER 2,5.

PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY CLICCA QUI!

West Ham-Newcastle dove vederla in TV

La Premier League è un’esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare e su NOW TV. La partita verrà trasmessa su Sky Sport Football alle ore 16:00.

Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni?

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A probabili formazioni

–Comparazione quote Serie A

–Premier League probabili formazioni

–Bundesliga probabili formazioni

–Liga probabili formazioni

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.