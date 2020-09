Liverpool-Leeds: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Sabato 12 settembre alle ore 18:30 scenderanno in campo, per la prima giornata di Premier League, i neo promossi ragazzi del Leeds che andranno ad Anfield per sfidare i campioni in carica del Liverpool. Gli obiettivi per le due compagini sono chiari: in un campionato sempre più difficile i ragazzi di Klopp dovranno cercare di confermare quanto di buono fatto la scorsa stagione quando hanno stravinto il titolo dominando la classifica dalla prima all’ultima giornata, mentre per i ragazzi di Bielsa l’obiettivo sarà quello di ottenere la salvezza. Il Leeds ha intenzione di fare sul serio e sul mercato si sta muovendo in tal senso: sono infatti arrivati il celebre attaccante Rodrigo per 30 milioni dal Valencia, l’ala Helder Costa del Wolverhampton per circa 18 milioni, il giovane difensore Koch del Friburgo per 13 milioni ed il promettente portiere Meslier del Lorient per 6,5 milioni. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Liverpool-Leeds:

Liverpool-Leeds probabili formazioni:

Probabile formazione Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

Probabile formazione Leeds (4-2-3-1): Meslier; Aiyling, Strujk, Cooper, Dallas; Klich, Phillips; Costa, Hernandez, Harrison; Bamford.

Liverpool-Leeds quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.25 6.50 10.00 2.50 1.50 1.95 1.83 1.25 6.00 10.00 2.45 1.48 1.91 1.80 1.26 6.00 11.00 2.63 1.45 1.87 1.87

La prima giornata di campionato è sempre un’incognita. I neo promossi di Bielsa affrontano subito i campioni in carica di Klopp… La vediamo dura per i giallo blu, perciò suggeriamo il segno 1 e l’OVER 2,5.

Liverpool-Leeds dove vederla in TV

La Premier League è un’esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare e su NOW TV. La partita verrà trasmessa su Sky Sport Football alle ore 18:30.

