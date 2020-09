Alle ore 16:00 di sabato 12 settembre si disputeranno due partite della prima giornata di Premier League 2020/2021. Una delle due gare in questione sarà Crystal Palace-Southampton: entrambe le compagini partono per ottenere una comoda salvezza ed arrivare quindi intorno alla metà classifica, d’altronde sia Hodgson che Hasenhuttl sono due specialisti e raramente falliscono. Dal mercato fino ad ora le Eagles hanno preso solamente il giovane e tecnico centrocampista nigeriano Eze dal QPR, mentre i Saints hanno riscattato Walker-Peters dal Tottenham e preso il giovane difensore Salisu dal Valladolid. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Crystal Palace-Southampton:

Crystal Palace-Southampton probabili formazioni:

Probabile formazione Crystal Palace (4-3-3): Guaita; Ward, Kelly, Dann, Mitchell; Kouyaté, Milivojevic, McArthur; Townsend, Ayew, Zaha.

Probabile formazione Southampton (4-4-2): McCarthy; Walker-Peters, Bednarek, Stephens, Bertrand; Armstrong, Ward-Prowse, Romeu, Redmond; Ings, Adams.

Crystal Palace-Southampton quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.87 3.20 2.50 1.66 2.20 1.85 1.90 2.85 3.10 2.50 1.67 2.10 1.85 1.87 3.03 3.15 2.48 1.66 2.13 1.80 1.94

La prima giornata di campionato è sempre un’incognita. E per questa partita pensiamo che il GOAL possa essere la puntata migliore.

Crystal Palace-Southampton dove vederla in TV

La Premier League è un’esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare e su NOW TV. La partita verrà trasmessa su Sky Sport Football alle ore 16:00.

