Eibar-Celta Vigo: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il secondo anticipo della prima giornata de La Liga 2020/21 vede fronteggiarsi sabato 12 settembre alle 16.00 Eibar e Celta Vigo, due squadre che hanno terminato la precedente edizione nella parte destra della classifica e per l’appunto i Celtistas a solo un punto dalla zone retrocessione. Nuova stagione e dunque nuovi propositi: i baschi, dopo sei stagioni in Liga, il cui massimo piazzamento è stato un nono posto nel 2018, ambiscono giustamente a scenari europei, i galiziani, diversamente, anelano ad uscire definitivamente dalla corsa fino all’ultimo sangue per la salvezza, corsa a cui “partecipano” involontariamente da due anni. Per la sfida di sabato l’Eibar scenderà in campo con il classico 4-4-2: tra i pali Rodriguez sostituirà Dmitrovic, in forza alla Croazia, in difesa i quattro favoriti sono Soares, Oliveira, Bigas e Tejero, coperti parallelamente da Inui, Diop o Alvarez, Exposito e Leon; Enrich e Kike Garcia saranno le boe dell’attacco. Il Celta Vigo, col suo 4-1-4-1 utilizzato nelle recenti amichevoli, dovrebbe presentare dal primo minuto Villar estremo difensore, in virtù degli infortuni del primo portiere Blanco e del secondo Alvarez, poi in difesa Juncà, Araujo, Aidoo e il capitano Mallo, Tapia fungerà da tramite tra il quartetto difensivo e il centrocampo che dovrebbe essere composto da Baeza e Suarez; infine Nolito e Mendez avranno il compito di spingere rispettivamente sulla fascia sinistra e destra per fornire assist all’insostituibile e mitico Iago Apas. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Eibar-Celta Vigo:

Eibar-Celta Vigo probabili formazioni:

Probabile formazione Eibar (4-4-2) : Rodríguez; Soares; Oliveira; Bigas; Tejero; Inui; Diop; Exposito; Leon; Enrich; Kike Garcia.

Probabile formazione Celta Vigo (4-1-4-1): Villar; Juncà; Araujo; Aidoo; Mallo; Tapia; Nolito; Baeza; Suarez; Mendez; Iago Aspas.

Eibar-Celta Vigo quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.40 3.20 3.10 / / 1.85 1.85 2.40 3.10 3.00 1.62 2.20 1.95 1.75 2.40 3.20 3.02 1.70 2.03 1.75 1.96

Eibar-Celta Vigo dove vederla in TV

La partita tra Eibar e Celta Vigo sarà visibile in streaming su DAZN.

