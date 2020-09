Fulham-Arsenal: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Sabato 12 settembre, alle ore 13:30, si alzerà finalmente il sipario sulla Premier League 2020/2021.La partita che darà il via alle danze sarà quella tra la neopromossa Fulham e l’Arsenal: per la compagine allenata da Scott Parker l’obiettivo stagionale sarà quello di ottenere una salvezza che si preannuncia difficile già in partenza visto l’alto livello delle rivali, per i ragazzi di Arteta invece l’obiettivo sarà quello di combattere per un posto tra le prime quattro che la riporti in Champions League ma anche qui la riuscita non sarà affatto una passeggiata. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Fulham-Arsenal:

Fulham-Arsenal probabili formazioni:

Probabile formazione Fulham (4-2-3-1): Rodak; Odoi, Hector, Ream, Bryan; Anguissa, Cairney; Kebano, Onomah, Reid; Mitrovic.

Probabile formazione Arsenal (3-4-3): Leno; Saliba, Luiz, Tierney; Bellerin, Willock, Xhaka, Saka; Willian, Lacazette, Aubameyang.

Fulham-Arsenal quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 5.25 4.20 1.60 2.10 1.70 1.77 2.00 5.50 4.20 1.55 2.10 1.67 1.85 1.87 5.50 4.10 1.60 2.10 1.64 1.66 2.13

La prima giornata di campionato è sempre un’incognita. Crediamo nei ragazzi di Arteta, pertanto suggeriamo il segno 2 ed il NO GOAL.

Fulham-Arsenal dove vederla in TV

La Premier League è un’esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare e su NOW TV. La partita verrà trasmessa su Sky Sport Football alle ore 13:30.

