Granada-Athletic Bilbao: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Venerdì 11 settembre è il giorno del primo match de La Liga 2020/21: alla gara inaugurale della massima divisione spagnola, in programma alle 21.00 presso il Nuevo Estadio de Los Carmenes, si affronteranno Granada ed Athletic Bilbao. L’ultimo incontro tra Los Nazaríes e Los Leones risale al 19 luglio 2020, quando i primi sbaragliarono i secondi con un stupefacente 4-0. Le due compagini biancorosse si sono piazzate rispettivamente settima e undicesima nella passata edizione de La Liga, la cui vera sorpresa è stata senza ombra di dubbio proprio il Granada; gli andalusi di mister Martinez hanno infatti raggiunto la prima qualificazione ad una competizione europea dalla fondazione del club (1931), per di più in qualità di neopromossa. Il club granadino deve tuttavia ringraziare Real Sociedad e Athletic Bilbao, che hanno rinunciato al regolare svolgimento della finale della Copa del Rey a porte chiuse permettendo così alla settima classificata, in questo caso il Granada, l’accesso ai preliminari di Europa League, ma, come si suole dire, la fortuna aiuta gli audaci. D’altronde per i baschi dell’Athletic, qualora avessero vinto tale finale (annullata univocamente dalle due finaliste perché doveva svolgersi senza pubblico), poteva essere la prima qualificazione in un torneo continentale dopo tre stagioni di digiuno europeo. Stando alle ultime amichevoli disputate, il Granada dovrebbe partire con un 4-2-3-1 con Escandell tra i pali, Neva, Vallejo, Sanchez e Diaz in difesa, Herrera e Gonalons a comporre la linea mediana, mentre sulla tre quarti Montoro, Vico e Puertas a sostegno di Soldado. Dall’altra parte l’Athletic Club de Bilbao dovrebbe rispondere specularmente con Simon in porta, De Marcos, Alvarez, Martinez e Balenziaga a costituire il quartetto difensivo, schermato dai mediani Dani Garcia e Lopez, e per finire Muniain, Raul Garcia e Morcillo a supporto di Williams. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Granada-Athletic Bilbao:

Granada-Athletic Bilbao probabili formazioni:

Probabile formazione Granada (4-2-3-1): Escandell; Neva; Vallejo; Sanchez; Diaz; Herrera; Gonalons; Montoro; Vico; Puertas; Soldado.

Probabile formazione Athletic Bilbao (4-2-3-1): Simon; De Marcos; Alvarez; Martinez; Balenziaga; Dani Garcia; Lopez; Muniain; Raul Garcia; Morcillo; Williams.

Granada-Athletic Bilbao quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.80 3.10 2.70 / / 2.05 1.70 2.80 3.00 2.65 1.50 2.45 2.05 1.70 2.80 3.00 2.70 1.53 2.34 1.96 1.75

Granada-Athletic Bilbao dove vederla in TV

La partita tra Granada ed Athletic Bilbao sarà visibile in streaming su DAZN.

