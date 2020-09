Francia-Croazia: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Martedi 8 settembre tornano in campo le Nazionali per il secondo turno di Nations League. La sfida in programma per le 20:45 vedrà affrontarsi Francia e Croazia che competono nel gruppo 3 della lega A, completato da Portogallo e Svezia. Per i transalpini il primo turno si è concluso con un faticoso 1-0 ai danni della Svezia grazie a un gol di Mbappè che dovrebbe riposare lasciando il posto a Martial, Deschamps si prepara a molteplici cambi in vista della Croazia, le conferme dovrebbero essere quelle di Lloris, Varane, Kanté e Griezmann. La Croazia deve provare a rialzarsi dopo la sonora batosta subita dal Portogallo, le assenze di Modrić e Rakitić si sono fatte sentire, il ct Dalić, seppur con qualche aggiustamento, è pronto a dare nuovamente fiducia ai suoi. Andiamo ora nello specifico a vedere le probabili formazioni di Francia-Croazia:

Francia-Croazia probabili formazioni:

Probabile formazione Francia (3-4-1-2):Lloris; Kimpembe, Lenglet, Hernandez; Digne, Kanté, Sissoko, Mendy; Griezmann; Martial, Giroud.

Probabile formazione Inghilterra (4-2-3-1): Livakovic; Vrsaljko, Vida, Lovren, Barisic; Brozovic, Kovacic, Perisic, Vlasic, Rebic; Kramaric.

Francia-Croazia quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.55 4.00 6.00 1.83 1.95 2.05 1.75 1.55 4.00 6.50 1.78 1.85 2.05 1.70 1.49 4.00 6.70 1.83 1.87 1.96 1.75

Francia-Croazia dove vederla in TV

La partita tra Francia e Croazia sarà trasmessa sul canale 20.

