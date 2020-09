Svezia-Portogallo: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Martedi 8 settembre tornano in campo le Nazionali per il secondo turno di Nations League. La sfida in programma per le 20:45 vedrà affrontarsi Svezia e Portogallo che competono nel gruppo 3 della lega A, completato da Francia e Croazia. La Svezia è reduce da una sconfitta per 1-0 contro la Francia, al di la del risultato però, gli svedesi non hanno convinto sul piano del gioco e delle occasioni create, in questo secondo turno il ct Janne Andersson dovrebbe lanciare Kulusevski dal primo minuto nel 4-4-2. Nella prima gara ha concesso solo 15 minuti al giocatore che a detta di tutti, anche di Ibrahimović, è il miglior talento svedese. Il Portogallo vuole riconfermarsi dopo la schiacciante vittoria per 4-1 nei confronti della Croazia, dovrebbe essere ancora assente Cristiano Ronaldo, in tal caso conferma per il tridente Bernardo Silva-Andrè Silva-João Felix.

. Andiamo ora nello specifico a vedere le probabili formazioni di Svezia-Portogallo:

Svezia-Portogallo probabili formazioni:

Probabile formazione Svezia (4-4-2):Olsen; Lustig, Lindelof, Helander, Augustinsson; Larsson, Ekdal, Olsson, Kulusevski; Quaison, Berg.

Probabile formazione Portogallo (4-3-3): Lopes; Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Mario Rui; Joao Moutinho, Danilo, Bruno Fernandes; Bernando Silva, André Silva, Joao Felix.

Svezia-Portogallo quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 4.75 3.40 1.80 1.75 1.95 1.90 1.85 4.75 3.40 1.83 1.67 2.10 1.95 1.75 4.60 3.35 1.80 1.74 1.98 1.82 1.88

Svezia-Portogallo dove vederla in TV

La partita tra Svezia e Portogallo non sarà trasmessa sulle reti italiane.

