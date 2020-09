Spagna-Ucraina: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Alfredo di Stéfano Stadium, questa la cornice per le 20:45 fra Spagna ed Ucraina. Dopo il pareggio conquistato in extremis conto la Germania di Löw, le Furie Rosse vogliono 3 punti per passare il proprio girone. Squadra di Shevchenko attualmente prima vuole tenere quella posizione, dopo aver battuto la Svizzera di Petkovic, riuscendo nell’impresa in un gruppo difficilissimo. In 5 precedenti la squadra di casa ha ottenuto 4 successi e un pareggio. Andiamo ora nello specifico a vedere le probabili formazioni di Spagna-Ucraina:

Spagna-Ucraina probabili formazioni:

Probabile formazione Spagna (4-3-3): De Gea; Carvajal, Llorente, S. Ramos, Reguilon; Fabian Ruiz, T. Alcantara, Busquets; Dani Olmo, Rodrigo, Ansu Fati. All. Henrique

Probabile formazione Ucraina (4-3-3): Pyatov; Tymchyk, Kryvtsov, Matviyenko, Mykhaylichenko; Malinovskyi, Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, J. Moraes, Konoplyanka. All. Shevchenko

Spagna-Ucraina quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.47 4.33 6.50 2.00 1.77 1.95 1.83 1.45 4.60 7.00 2.00 1.75 1.95 1.75 1.45 4.45 6.40 2.03 1.70 1.85 1.85

Spagna-Ucraina dove vederla in TV

La partita tra Spagna e Ucraina sarà trasmessa sulle rispettive reti nazionali

