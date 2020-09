Wolfsburg-Leverkusen: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Sfida molto interessante tra due squadre che sono state protagoniste nello scorso campionato fino all’ultima giornata. Per entrambe l’obiettivo è quello di ottenere un posto europeo. I padroni di casa si schiereranno con il 4-4-2. Tra i pali Casteels con la linea difensiva guidata da Brooks al cui fianco agirà Tisserand mentre le corsie saranno occupate da Mababu e Roussillon. In mezzo al campo la qualità di Schlager e la forza fisica data da Arnold con due come Steffen e Brekalo a dare qualità sugli esterni. In avanti spazio a Ginczek e Weghorst. Ospiti che risponderanno con il consueto 4-2-3-1. Tra i pali Hradecky con una linea difensiva guidata da Tapsoba e Tah con due come Dragovic e Wendell sulle corsie. In mezzo al campo Aranguiz e Baumgartlinger a dare qualità e dinamismo al centrocampo. La punta, Alario, avrà alle spalle il terzetto composto da Diaby, Demirbay e Bellarabi. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Wolfsburg-Leverkusen:

Wolfsburg-Leverkusen probabili formazioni:

Probabile formazione Wolfsburg (4-4-2): Casteels; Mbabu, Tisserand, Brooks, Roussillon; Steffen, Schlager, Arnold, Brekalo; Ginczek, Weghorst

Probabile formazione Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; Dragovic, Tapsoba, Tah, Wendell; Aranguiz, Baumgartlinger; Bellarabi, Demirbay, Diaby; Alario.

Wolfsburg-Leverkusen quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.87 3.50 2.40 2.05 1.70 1.57 2.25 2.85 3.40 2.35 2.00 1.75 1.60 2.20 2.90 3.35 2.40 2.03 1.70 1.55 2.30

Consigliamo il GOAL tra l’1.55 e l’1.60

Wolfsburg-Leverkusen dove vederla in TV

