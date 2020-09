Svizzera-Germania: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Stadio St. Jakob-Park di Lisbona: alle ore 20:45, riflettori puntati su Svizzera-Germania. La compagine di Petkovic reduce dalla sconfitta per 2-1 contro l’Ucraina, cerca i primi punti per non rimanere ultima nel proprio girone. Gli uomini di Löw fermati sul parziale di 1-1 contro la Spagna, grazie alla rete di Gaya al 95′ per la Roca, vuole punti pesanti per poi puntare al titolo. Ago della bilancia che tende verso i tedeschi, in 8 precedenti 6 vittorie a fornte delle 2 biancorosse. Andiamo ora nello specifico a vedere le probabili formazioni di Svizzera-Germania:

Svizzera-Germania probabili formazioni:

Probabile formazione Svizzera (3-4-3): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Mbabu, Xhaka, Zakaria, Benito; Fassnacht, Ajeti, Steffenn. All. Petkovic

Probabile formazione Germania (4-2-3-1): Trapp; Kehrer, Rudiger, Sule, Gosens; Kroos, Gundogan; Brandt, Havertz, Sané; Werner. All. Löw



Svizzera-Germania quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 4.50 3.40 1.83 1.77 2.00 1.87 1.90 4.50 3.60 1.83 1.75 2.00 1.90 1.80 4.53 3.40 1.80 1.85 1.85 1.98 1.88

Svizzera-Germania dove vederla in TV

La partita tra Svizzera e Germania sarà trasmessa sul canale 20

