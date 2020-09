Olanda-Italia: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam, va in scena Olanda-Italia, appuntamento per le 20:45. Gli Orange attualmente primi hanno battuto nel match di apertura la Polonia di misura, ottenendo i 3 punti. La nostra nazionale dopo il pareggio acciuffato contro la Bosnia Erzegovina vuole fare di più, il terzo posto non può e non deve bastare, l’obiettivo così come per gli avversari è di arrivare fino in fondo. I precendenti sono a favore degli azzurri con 9 successi, 9 pareggi e 5 sconfitte. Andiamo ora nello specifico a vedere le probabili formazioni di Olanda-Italia:

Olanda-Italia probabili formazioni:

Probabile formazione Olanda (4-2-3-1): Cillesen; Akè, van Dijk, Veltman, Hateboer; de Roon, de Jong; Bergwijn, Wijnaldum, Promes, Depay All. Lodeweges

Probabile Formazione Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Chiellini, Bonucci, Florenzi; Sensi, Barella, Jorginho; Zaniolo, Immobile, Insigne All. Mancini

Olanda-Italia quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.25 3.10 3.40 1.77 2.00 1.77 2.00 2.20 3.10 3.40 1.80 1.95 1.75 1.95 2.33 3.05 3.20 1.80 1.90 1.68 2.06

Olanda-Italia dove vederla in TV

La partita tra Olanda e Italia sarà trasmessa su Rai 1

