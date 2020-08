Saint Etienne-Lorient: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

ASSE e Lorient si sfideranno domenica 30 agosto alle 15.00 presso lo Stade Geoffroy Guichard di Saint Etienne. I Verdi hanno saltato la gara inaugurale col Marsiglia a causa di quattro casi di COVID-19 tra gli Olympiens, gli Arancioneri, alla prima in Ligue 1 dopo tre anni in seconda divisione, hanno invece conquistato tre punti in rimonta contro il Strasburgo: al goal dell’alsaziano Chahiri hanno replicato Wissa, Grbic e Hamel.

L’allenatore del Lorient, Pellissier, ha escluso dai convocati Diarra, infortunatosi nell’ultimo match, e Monconduit, mentre quello del Saint Etienne, Puel, ha comunicato di privarsi di Ruffier, Khazri, Boudebouz, Diony, Palencia e Trauco. Andiamo ora nello specifico a vedere le formazioni ufficiali di Saint Etienne-Lorient:

Saint Etienne-Lorient formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Saint Etienne (4-3-3): Moulin; Debuchy; Fofana; Kolodziejczak; Maçon; Neyou; Camara; Aouchiche; Nordin; Bouanga; Hamouma.

Formazione ufficiale Lorient (4-3-3): Nardi; Le Goff; Laporte; Morel; Mendes; Lemoine; Abergel; Le Fée; Boisgard; Wissa; Grbic.

Saint Etienne-Lorient dove vederla in TV:

La partita tra Saint Etienne e Lorient sarà trasmessa su DAZN.

