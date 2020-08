Reims-Lille: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Alle 13.00 di domenica 30 agosto si fronteggiano tra le mura dello Stade Auguste Delaune Reims e Lille, due squadre, entrambe qualificate all’Europa League, che nel turno precedente hanno ricavato un punto, rispettivamente contro Monaco e Rennes: i Rémois, già in doppio vantaggio dopo venti minuti grazie alle reti di Dia e Toure, sono stati rimontati tra le fine del primo tempo e l’inizio della ripresa dai colpi di testa di Disasi, ex della gara, e di Badiashile, due goal che hanno evidenziato le difficoltà del Reims sui calci piazzati, “alla faccia” della miglior difesa della scorsa edizione di Ligue 1. Anche i Mastini sono stati recuperati dopo un vantaggio iniziale: alla rete di Bamba ha risposto il difensore del Rennes Da Silva.

Gli indisponibili dei Rouges et Blancs sono Doumbia, N’Diaye, Foket, Sissoko e Mbuku, mentre il Lille, che in casa dello Stade Reims non ha mai vinto, non potrà fare affidamento su Reinildo, Sanches, Jardim, Mandava, espulso nell’ultimo match, e Gabriel Magalhaes, che è ad un passo dal vestire la maglia dell’Arsenal. Andiamo ora nello specifico a vedere le formazioni ufficiali di Reims-Lille:

Reims-Lille formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Reims (4-2-3-1): Rajkovic; Faes; Konan; Abdelhamid; Maresic; Chavalerin; Kutesa; Munetsi; Cassama; Cafaro; Toure.

Formazione ufficiale Lille (4-3-3): Maignan; Celik; Botman; Fonte; Bradaric; Xeka; André; Ikoné; Bamba; David; Yilmaz.

Reims-Lille dove vederla in TV:

La partita tra Reims e Lille sarà trasmessa su DAZN.

Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni?

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A probabili formazioni

–Comparazione quote Serie A

–Premier League probabili formazioni

–Bundesliga probabili formazioni

–Liga probabili formazioni

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.