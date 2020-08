Brest-Marsiglia: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Nonostante la positività di quattro giocatori del Marsiglia al COVID-19 (Ngapandouetnbu, Alvaro, Payet e Sarr), il match tra Brest ed OM prenderà il via regolarmente, stasera alle 21.00. Per il Brest, sbaragliato 4-0 dal Nimes, è stato un debutto disastroso nella Ligue 1 Uber Eats: al primo goal dei Crocos, siglato all’ottavo minuto da Denkey, non hanno accennato nessuna reazione gli uomini di mister Dall’Oglio, che ora, a causa dell’irragionevole espulsione di Chardonnet allo scadere del match e in virtù dell’indisponibilità di Bain, Perraud ed Herelle, ha di fronte una preoccupante emergenza difensiva in vista della sfida contro il Marsiglia, che, al contrario, deve ancora esordire, in virtù dell’annullamento della gara inaugurale col Saint Etienne per motivi legati sempre al COVID-19. Oltre ai tre difensori, sono fuori dai convocati del Brest Battocchio, Dioh e Said. Per Garcia invece sono pervenute buone notizie: dalla positività al virus sono tornati Amavi, Mandanda, Rongier e Lopez, l’unico assente sarà l’infortunato Mitroglou. Andiamo ora nello specifico a vedere le formazioni ufficiali di Brest-Marsiglia:

Brest-Marsiglia formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Brest (4-2-3-1) : Larsonneur; Duverne; Perraud; Pierre-Gabriel; Baal; Diallo; Belkebla; Honorat; Faivre; Charbonnier; Cardona.

Formazione ufficiale Marsiglia (4-3-3): Mandanda; Amavi; Caleta-Car; Balerdi; Sakai; Kamara; Sanson; Strootman; Thauvin; Radonjic; Benedetto.

Brest-Marsiglia dove vederla in TV:

La partita tra Brest e Marsiglia sarà trasmessa su DAZN.

