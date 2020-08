Germania-Spagna: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Giovedì 3 settembre tornano in campo le nazionali nel primo turno della seconda edizione della Nations League. Il match di cartello della giornata inaugurale è quello tra Germania e Spagna, le due selezioni più vincenti degli ultimi anni. Le due squadre sono state inserite nel gruppo 4 della Lega A, uno dei più intriganti della competizione, in compagnia di Ucraina e Svizzera. Il Ct tedesco Joachim Löw non potrà contare sui giocatori del Bayern Monaco, che sono stati impegnati in Champions League fino a domenica scorsa; Luis Enrique punta su una nazionale inedita e giovane: in difesa insieme a Sergio Ramos partirà uno tra Pau Torres e Diego Llorente. A centrocampo ci sarà spazio per Fabian Ruiz, mentre resta ancora fuori dal giro della Nazionale, un po inspiegabilmente, Luis Alberto. Andiamo ora nello specifico a vedere le probabili formazioni di Germania-Spagna:

Germania-Spagna probabili formazioni:

Probabile formazione Germania:

Probabile formazione Spagna:

Germania-Spagna quote e pronostico:

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza.

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.40 3.20 3.00 1.85 1.90 1.70 2.10 2.40 3.20 2.95 1.78 1.95 1.75 1.95 2.47 3.15 2.87 1.80 1.90 1.60 2.20

Germania-Spagna dove vederla in TV

La partita tra Germania e Spagna sarà trasmessa su Italia 1

