Nantes-Nimes: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Alle 15.00 di domenica 30 agosto si fronteggeranno allo Stade de la Beaujoire Nantes e Nimes. I Jaunes et Vertes alla gara inaugurale della Ligue 1 2020/21 contro il Bordeaux non sono riusciti a sfruttare la superiorità numerica per settanta minuti e non sono andati oltre lo 0-0. I Crocos, al contrario, hanno rifilato al Brest uno sbalorditivo poker griffato Denkey, Meling, Philippoteaux e Kone e sono attualmente primi in classifica; anche nell’ultimo Nantes-Nimes, giocatosi il 10 febbraio 2019, i Nîmois hanno vinto realizzando quattro reti.

Per la sfida di domenica l’entraîneur dei canarini, Gourcuff, ha estromesso dai convocati Petric, Castelletto, Touré, Limbombe ed Edmond. Anche nel Nimes, tra positivi al COVID-19 ed infortunati, gli assenti per mister Arpinon sono molti: Guessoum, Valerio, Nazih, Brianon, Depres e Roux . Andiamo ora nello specifico a vedere le formazioni ufficiali di Nantes-Nimes:

Nantes-Nimes formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Nantes (4-2-3-1): Lafont; Appiah; Girotto; Pallois; Fabio; Chirivella; Louza; Coco; Blas; Simon; Kolo Muani.

Formazione ufficiale Nimes (4-2-3-1): Reynet; Meling; Martinez; Landre; Ripart; Deaux; Cubas; Philippoteaux; Benrahou; Ferhat; Denkey.

Nantes-Nimes dove vederla in TV:

La partita tra Nantes e Nimes sarà trasmessa su DAZN.

