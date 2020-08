Nizza-Lens: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Con il rinvio di Montpellier-Lione, PSG-Metz e OM-ASSE a settembre, sarà Nizza-Lens l’ultima partita d’agosto della prima giornata di Ligue 1 20/21 e avrà luogo domenica 23 agosto alle 17.00 presso l’Allianz Rivera. Gli Aquilotti hanno terminato la scorsa edizione di Ligue 1 a 41 punti e quinti in classifica, e, grazie alla vittoria del PSG della Coppa Di Francia, sono potuti accedere all’Europa League, mentre i Sangue e Oro sono tornati nel massimo campionato francese dopo cinque anni in virtù del secondo posto d’ufficio in Ligue 2. L’ultimo incontro tra i due club risale al 16 maggio 2015 e quel giorno i nizzardi riuscirono a battere gli artesiani dopo ben otto anni di sconfitte o pareggi. Non convocati dal Nizza sono Cyprian, ex Lensois, Tameze, Sacko, Coly ,Makengo, Boudaoui, Maolida, Danilo ed Atal; il Lens invece dovrà privarsi del nuovo innesto ex Udinese Fofana, lesosi un muscolo, e di Haidara, Boli e Traore, anch’essi ai box. Andiamo ora nello specifico, a vedere le formazioni ufficiali di Nizza-Lens:

Nizza-Lens formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Nizza (4-3-3): Benitez; Lotomba; Bambu; Dante; Kamara; Thuram; Schneiderlin; Lees-Melou; Claude-Maurice; Dolberg; Gouiri.

Formazione ufficiale Lens (3-4-1-2): Leca; Medina; Bade; Gradit; Boura; Doucure; Cahuzac; Michelin; Kakuta; Sotoca; Ganago.

Nizza-Lens dove vederla in TV

La partita tra Nizza e Lens sarà trasmessa su DAZN.

