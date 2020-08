PSG-Bayern Monaco: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Alle ore 21 ultimo atto di una stagione lunghissima: nel teatro Da Luz di Lisbona c’è la finale di Champions League, pronto a dirigere il match l’italiano Orsato, le protagoniste sono PSG e Bayern Monaco. Parigini alla prima finale di questa competizione, pronti a dare battaglia per rompere la maledizione di questa meravigliosa e ambita coppa, ottenendo un clamoroso triplete. Recuperati Verratti, Di Maria e soprattutto Mbappé, Les Parisiens hanno tutte le carte in regola per battere la macchina perfetta che avranno davanti. Tuchel dopo aver sconfitto in ordine Borussia Dortmund, Atalanta e Lipsia nella fase finale, vuole chiudere la cavalcata rendendola trionfale. I bavaresi hanno distrutto tutto ciò che si è presentato dinanzi a loro, cominciando dal Chelsea e finendo con il Lione, nel mezzo lo storico 2-8 contro i Blaugrana di Messi e compagni. Con Flick lo spirito di squadra e il senso di appartenenza si è alzato vertiginosamente, conquistare questo trofeo vorrebbe dire secondo triplete, dopo quello del 2013. Ci sono anche dei record da battere, oltre ad essere la seconda squadra con più finali ottenute, dopo il Real Madrid, un successo stasera per i tedeschi significherebbe 11 vittorie consecutive in questo torneo, nessuno mai come loro. 8 i precedenti fra le due compagini, tutti disputati nella fase a gironi della massima competizione continentale per club, con l’ago della bilancia che pende verso i francesi, il parziale recita 5 a 3, insomma una finale inedita nell’anno calcistico più particolare che abbiamo mai vissuto. Andiamo ora nello specifico, a vedere le formazioni ufficiali di PSG-Bayern Monaco:

PSG-Bayern Monaco formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale PSG (4-3-3):Keylor Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembé, Bernat; Paredes, Marquinhos, Herrera; Di Maria, Mbappé, Neymar.

Formazione ufficiale Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago Alcantara; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski.

PSG-Bayern Monaco dove vederla in TV

La partita tra PSG ed Bayern Monaco sarà trasmessa su Sky, Sky Go, Now Tv e in chiaro su Canale 5

