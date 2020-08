Nimes-Brest: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Nonostante la positività di quattro giocatori del Nimes al COVID-19 (Nazih, Brianon, Roux e Depres), la sfida tra i Crocos e il Brest, in programma oggi alle 15.00, verrà disputata. Le due compagini non si scontrano addirittura dal 31 agosto 2019, essendo il ritorno stato annullato a causa dello stop definitivo del calcio francese del 30 aprile. Nella scorsa stagione gli occitani, arrivati diciottesimi, hanno scampato i play-out “grazie” alla pandemia e da quest’anno, il terzo in Ligue 1, puntano a consolidare la loro permanenza nel massimo campionato d’oltralpe, i bretoni, invece, ex neopromossi, hanno conquistato d’ufficio un inaspettato quattordicesimo posto. Oltre ai quattro positivi, l’allenatore del Nimes Arpinon ha estromesso dai convocati Valerio, Ahlinvi e Guessoum, infortunati, e Ben Amar per scelta tecnica; dall’altra sponda mister Dall’Oglio dovrà fare a meno di Bain, Lasne, Perraud, tutti e tre in infermeria, e del nuovo acquisto Hérelle, anch’egli positivo al COVID-19. Andiamo ora nello specifico, a vedere le formazioni ufficiali di Nimes-Brest:

Nimes-Brest formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Nimes (4-2-2-2): Reynet; Meling; Martinez; Landre; Ripart; Deaux; Cubas; Benrahou; Philippoteuax; Ferhat; Denkey.

Formazione ufficiale Brest (4-2-3-1): Larsonneur; Pierre-Gabriel; Chardonnet; Duverne; Faussurier; Diallo; Belkebla; Honorat; Faivre; Le Douaron; Cardona.

Nimes-Brest dove vederla in TV

La partita tra Nimes e Brest sarà trasmessa su DAZN.

Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni?

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A probabili formazioni

–Comparazione quote Serie A

–Premier League probabili formazioni

–Bundesliga probabili formazioni

–Liga probabili formazioni

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.