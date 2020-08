Monaco-Reims: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

La quarta sfida della Ligue 1 2020/21 si terrà nel Principato di Monaco, dove domenica 23 agosto alle 13.00 i monegaschi, senza gli infortunati Fabregas e Jovetic, affronteranno il Reims, privo di Doumbia. I padroni di casa vengono da un periodo abbastanza complesso: dal secondo posto nel 2018 si sono infatti susseguite due stagioni fallimentari, caratterizzate dalla mancata qualificazione ad una competizione europea e addirittura da un concreto rischio retrocessione. In una situazione opposta si trova invece il Reims che, promosso in Ligue 1 nel 2018, è riuscito a raggiungere nel 2019 un inappuntabile ottavo posto e nel 2020, oltre alla miglior difesa del torneo, anche l’incredibile qualificazione ai preliminari di Europa League in virtù della sesta posizione in classifica alla chiusura definitiva del massimo campionato francese. Uno scontro tutto biancorosso quello che andrà in scena allo Stade Louis II, con il Monaco obbligato ad un radicale cambio di registro e il Reims alla ricerca di un’altra ottima annata come lo champagne che lì vi si produce. Al loro primo appuntamento ufficiale dallo stop del 30 aprile i monegaschi dovranno tuttavia fare i conti con lo storico del match: gli uomini di Kovac, infatti, non vincono in casa contro gli Champenois dal febbraio del 2014. Andiamo ora nello specifico, a vedere le formazioni ufficiali di Monaco-Reims:

Monaco-Reims formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Monaco (4-2-3-1): Lecomte; Ballo-Toure; Disasi; Badiashile; Aguilar; Tchouameni; Golovin; Fofana; Gelson Martins; Henry Onyekuru; Ben Yedder.

Formazione ufficiale Reims (4-2-3-1): Rajkovic; Faes; Konan; Abdelhamid; Chavalerin; Kutesa; Dia; Munetsi; Cafaro; Toure; Foket.

Monaco-Reims dove vederla in TV

La partita tra Monaco e Reims sarà trasmessa su DAZN.

Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni?

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A probabili formazioni

–Comparazione quote Serie A

–Premier League probabili formazioni

–Bundesliga probabili formazioni

–Liga probabili formazioni

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.