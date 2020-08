Lille-Rennes: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Chiude la giornata di sabato 22 agosto il match tra Lille e Rennes, in programma alle 21.00 presso lo Stade Pierre Mauroy. Il terzo incontro della prima giornata di Ligue 1 ci regala già un big match, tra due squadre che negli ultimi anni si sono sempre posizionate ai piani alti della classifica: il Lille, che si è qualificata “d’ufficio” in Europa League, è finora una delle regine del calciomercato in Francia, in virtù della mastodontica plusvalenza ricavata dalla cessione di Osimhen al Napoli per 70 milioni di euro e dell’eccellente acquisto per 32 milioni dell’attaccante classe 2000 Jonathan David, baby prodigio ex Gent voluto da mezza Europa. Il Rennes, al contrario, conquistato il terzo gradino del podio della Ligue 1 2019/20 e, pertanto, l’accesso ai preliminari di Champions League, è riuscito a proteggere dalle grinfie dei grandi club del continente il 2002 Eduardo Camavinga, altro prospetto interessantissimo del panorama calcistico d’oltralpe che rimarrà almeno per un’altra stagione nella città bretone. A proposito di giovani talenti, salteranno la gara contro i rossoneri il figlio d’arte e punta dei Mastini Timothy Weah, tormentato da un infortunio alla coscia, e Gabriel Magalhães, in direzione Napoli. Il Rennes invece si dovrà privare di Siliki e Nyamsi, entrambi ai box. Andiamo ora nello specifico, a vedere le formazioni ufficiali di Lille-Rennes:

Lille-Rennes formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Lille (4-2-3-1): Maignan; Celik; Fonte; Botman; Mandava; Ikone; Andre; Sanchez; Xeka; Bamba; David.

Formazione ufficiale Rennes (4-3-3): Mendy; Aguerd; Maouassa; Da Silva; Boey; Martin; Bourigeaud; Raphinha; Niang; Nzonzi; Terrier.

Lille-Rennes dove vederla in TV

La partita tra Lille e Rennes sarà trasmessa su DAZN.

