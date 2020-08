Nimes-Brest: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Sempre più a rischio rinvio la sfida di Ligue 1 in programma domenica 23 agosto alle 15.00 tra Nimes e Brest: in un tweet ufficiale i Crocos hanno comunicato che “dei due casi di lunedì 17 agosto soltanto uno è stato confermato positivo, ma ulteriori test negli ultimi giorni hanno rivelato altri due positivi”; secondo Ouest-France ci sarebbe anche un quarto contagiato. Il focolaio potrebbe essere stata la partita del 9 agosto con il Marsiglia, il quale negli ultimi giorni ha altresì riportato dei casi di COVID-19. L’annullamento dell’amichevole tra Nimes e Dijon pianificata per il 15 agosto conferma il concreto rischio che anche la gara contro il Brest possa essere cancellata e posticipata. Gli occitani e i bretoni non si scontrano dal 31 agosto 2019 a causa dello stop definitivo del calcio francese del 30 aprile, ma le ultime novità potrebbero allungare l’attesa di un altro mese. Qualora l’incontro si dovesse disputare, per il mister dei Ty Zef Dall’Oglio, che in settimana ha recuperato Diallo, Lasne, Honorat e Charbonnier, potrebbero tornare disponibili gli acciaccati Baal e Perraud. Andiamo ora nello specifico a vedere le probabili formazioni di Nimes-Brest:

Nimes-Brest probabili formazioni:

Probabile formazione Nimes (4-2-2-2): Reynet; Meling; Briancon; Martinez; Alakouch; Benrahou; Fomba; Cubas; Ferhat; Koné; Roux. All. Jérôme Arpinon

Probabile formazione Brest (4-2-3-1): Larsonneur; Pierre-Gabriel; Duverne; Hérelle; Faussurier; Diallo; Belkebla; Battocchio; Tavares; Honorat; Cardona. All. Olivier Dall’Oglio

Nimes-Brest quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.25 3.30 3.30 1.72 2.00 1.80 1.90 2.20 3.25 3.25 1.75 2.00 1.80 1.91 2.23 3.30 3.34 1.75 1.96 1.75 1.96

Nimes-Brest dove vederla in TV

La partita tra Nimes e Brest sarà trasmessa su DAZN.

