PSG-Bayern Monaco: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

“Un grande incontro, un grande evento sportivo, l’evento principale, loro sono i migliori… loro sono i campioni!”, così parlò l’inno della Champions League e come dargli torto: PSG-Bayern Monaco, è tempo di finale di Champions, è tempo di stabilire chi siederà sul trono più alto dell’Europa calcistica. Luci al Da Luz di Lisbona, quando venerdì 23 agosto alle ore 21:00 PSG e Bayern Monaco se le daranno di santa ragione per arrivare ad alzare la Coppa dalle grandi orecchie. Nove anni e un miliardo e poco più di spesa sul mercato dopo, il presidente Al-Khelaïfi è riuscito a portare il suo PSG a disputare una storica (e mai raggiunta fino ad ora) finale di Champions; i ragazzi agli ordini di Tuchel hanno disputato una grande annata ed una grandissima competizione, arrivando con merito in fondo. Per la finale nel PSG out il solo Navas che verrà nuovamente sostituito dal vice Rico tra i pali. Il Bayern è un habitué delle fasi finali della Champions avendo raggiunto la semifinale ben dodici volte nella loro storia e ben quattro volte dalle vittoria del 2012/2013, ma la finale manca da quella magica annata del triplets di Heynckes, perciò su Flick e i suoi ragazzi grava un importante compito: riportare la Coppa in Baviera. Hans-Dieter Flick dovrà monitorare per bene le condizioni dei malconci Pavard e Boateng prima di rischiarne l’utilizzo. Sia PSG che Bayern Monaco approdano a questa finale di Champions dopo essersi sbarazzati per 3-0 rispettivamente di Red Bull Lipsia e Lione, le due belle sorprese di quest’annata. Che vinca il migliore, visto che in campo ci sono proprio tutti. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni di PSG-Bayern Monaco:

PSG-Bayern Monaco probabili formazioni:

Probabile formazione PSG (4-3-3): Rico; Kherer, Silva, Kimpembe, Bernat; Herrera, Marquinhos, Paredes; Di Maria, Neymar, Mbappè. All. Thomas Tuchel

Probabile formazione Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Süle, Alaba, Davies; Thiago, Goretzka; Gnabry, Muller, Perisic; Lewandowski. All. Hans Dieter Flick

PSG-Bayern Monaco quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 3.30 4.00 2.00 3.00 1.37 1.36 2.87 3.40 4.10 1.95 3.00 1.36 1.36 2.90 3.35 3.90 2.02 3.20 1.32 1.30 3.32

Sarà la grande notte, la notte dei campioni e delle grandi giocate… ci aspettiamo GOAL e OVER 2,5. Se volete puntare sul segno secco, allora vi consigliamo un clamoroso segno X con direzione rigori!

PSG-Bayern Monaco dove vederla in TV

La partita di Champions League sarà in esclusiva su SkySport1. La potrete seguire tramite pc, laptop, tablet o smartphone grazie al servizio di SkyGo e, eccezionalmente, anche su Canale 5.

