Riflettori puntati sul José Alvalade di Lisbona: Alle 21 c’è Olympique Lione-Bayern Monaco, a dirigere il match sarà lo spagnolo Lahoz. Stagione difficile fin dalle prime partite per i Les Gones: esonerato Sylvinho, sulla panchina è arrivato l’ex Roma Rudi Garcia, che nonostante il settimo posto in Ligue 1, sembra aver dato un’impronta e una mentalità differente ai francesi. Dopo aver eliminato Juventus e Manchester City nei due turni precedenti, la outsider non si vuole fermare. Bavaresi reduci da un cammino strepitoso, contornato dal roboante 2-8 sul Barca di Messi, vanno a caccia del triplete. Flick, ridato senso di appartenenza ai suoi uomini, dopo aver preso il posto del suo predecessore Kovac, ha tutte le intenzioni di rispettare i pronostici e fare felici i propri tifosi. 8° incrocio fra le due compagini, i tedeschi hanno avuto successo in 4 occasioni, perdendo 2 incontri e pareggiandone altrettanti; intanto il PSG attende commodamente davanti il televisore l’altra finalista. Andiamo ora nello specifico, a vedere le formazioni ufficiali di Lione-Bayern Monaco:

Lione-Bayern Monaco formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Lione (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Guimarães, Aouar, Cornet; Depay, Ekambi.

Formazione ufficiale Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Gnabry, Müller, Perisic; Lewandowski.



Lione-Bayern Monaco dove vederla in TV

La partita tra Lione ed Bayern Monaco sarà trasmessa su Sky, Sky Go, Now Tv e Canale 5

