Dijon-Angers: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

La partita tra Dijon ed Angers, a causa del rinvio di Marsiglia-Saint Etienne e dell’anticipazione di Bordeaux-Nantes a venerdì 21 luglio, verrà giocata sabato 22 luglio alle 17.00, presso lo Stade Gaston-Gérard di Digione. I Rouges e i Noirs & Blancs non si sfidano in campo addirittura dal 31 agosto 2019, dal momento che il ritorno è saltato per via dell’interruzione conclusiva della Ligue 1 2019/20. I gufi della Borgogna, arrivati sedicesimi nella scorsa stagione, hanno evidenziato dei segnali infelici nelle ultime uscite amichevoli, le cui due più recenti sono state perse con le neopromosse Lens e Metz; al contrario dei rivali angioini che, oltre ad essersi posizionati decimi, vengono da un’importante successo contro il Saint Etienne maturato il 15 agosto. Situazione infortunati: il Dijon non potrà contare su Benzia e Baldé, tormentati rispettivamente da una frattura della mano e da una lesione muscolare, mentre l’Angers non presenta nessun grande assente. Andiamo ora nello specifico a vedere le probabili formazioni di Dijon-Angers:

Dijon-Angers probabili formazioni:

Probabile formazione Dijon (4-2-3-1): Gomis; Chafik; Manga; Lautoa; Muzinga; Cheikh; Ndong; Sammaritano; Chouiar; Ebimbe; Tavarès. All. Stéphane Jobard

Probabile formazione Angers (4-5-1): Bernardoni; Aït Nouri; Thomas; Traoré; Bamba; Santamaria; Fulgini; Mangani; Thioub; Capelle; Bakohen. All. Stéphane Moulin

Dijon-Angers quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.70 3.10 2.70 1.57 2.25 1.90 1.80 2.70 3.00 2.70 1.62 2.20 1.90 1.80 2.71 3.05 2.83 1.63 2.14 1.85 1.85

Dijon-Angers dove vederla in TV

La partita tra Dijon e Angers sarà trasmessa su DAZN.

