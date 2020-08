Lorient-Strasburgo: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Domenica 23 agosto alle 15.00, presso lo Stade du Moustoir, andrà in scena la sfida tra il Lorient e il Racing Strasburgo, il quale dovrà fare a meno del promettente attaccante Lebo Mothiba vittima a fine luglio di un infortunio al ginocchio che si prolungherà fino a gennaio. Per gli arancioneri è la prima apparizione in Ligue 1 dopo tre anni in seconda divisione, terminata la scorsa stagione al primo posto in classifica in concomitanza con la sospensione definitiva del calcio francese del 30 aprile, che ha sentenziato la retrocessione di Tolosa ed Amiens e la promozione, appunto, di Lorient e Lens. Per i naselli bretoni il bilancio delle amichevoli estive è complessivamente positivo, con una vittoria maturata contro il Guingamp e con tre pareggi raccolti con tre squadre di Ligue 1 (Rennes, Angers e Brest). D’altro lato gli alsaziani, che provengono da due stagioni concluse in’undicesima posizione, nell’ultima gara di preparazione alla nouvelle saison, organizzata il 15 agosto, hanno subito una sconfitta per mano dell’abbordabile Metz, ma, come ben risaputo, il calcio estivo è decisamente inaffidabile qualora da esso si voglia prevedere il prosieguo dell’anno. Tra le due compagini francesi i precedenti sono soltanto quattro, il più recente risale a più di dieci anni fa, nel 2008, ed è stato vinto dal Lorient. Andiamo ora nello specifico a vedere le probabili formazioni di Lorient-Strasburgo:

Lorient-Strasburgo probabili formazioni:

Probabile formazione Lorient (4-2-3-1): Nardi; Delaplace; Saunier; Laporte; Le Goff; Lemoine; Le Fée; Boisgard; Marveaux; Wissa; Grbic. All. Christophe Pélissier

Probabile formazione Strasburgo (3-4-1-2): Sels; Mitrovic; Koné; Simakan; Carole; Lala; Prcic; Sissoko; Thomasson; Ajorque; Waris. All. Thierry Laurey

Lorient-Strasburgo quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.50 3.20 3.00 / / 1.90 1.80 2.55 3.10 2.80 1.60 2.25 1.95 1.75 2.65 3.10 2.86 1.62 2.16 1.87 1.83

Lorient-Strasburgo dove vederla in TV

La partita tra Lorient e Strasburgo sarà trasmessa su DAZN.

