Marsiglia-Saint Etienne: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

113 giorni dopo la sospensione del 30 aprile torna finalmente la Ligue 1, ma non sarà una ripresa, bensì la nuova stagione 2020/21. È stato uno dei primi campionati a fermarsi definitivamente, mentre ora, delle principali cinque leghe europee, è il primo a lanciare la nuova stagione, le cui ostilità apriranno ufficialmente il 21 agosto alle 19.00 presso il Velodrome di Marsiglia. A fronteggiarsi saranno l’OM e il Saint-Etienne, che hanno terminato la passata stagione rispettivamente come secondi e diciassettesimi in classifica. Lo stop prolungato ha comportato anche l’organizzazione di diverse amichevoli: i provenzali hanno incontrato persino il Bayern Monaco, mentre l’ultima partita giocata (vinta 1-0 il 9 agosto) è stata quella contro il Nimes Olympique; i Verdi, invece, il 24 luglio hanno preso parte alla semifinale di Coupe de France, persa col PSG, e, più recentemente, il 15 agosto, hanno rimediato una sconfitta nell’amichevole in casa dell’Angers. I Biancazzurri sono strafavoriti sull’ASSE, ma il primo incontro della Ligue 1 2020/21 può regalarci un verdetto inaspettato. Andiamo ora nello specifico a vedere le probabili formazioni di Marsiglia-Saint Etienne:

Marsiglia-Saint Etienne probabili formazioni:

Probabile formazione Marsiglia (4-2-3-1): Mandanda; Amavi; Gonzalez; Caleta-Car; Sakai; Kamara; Rongier; Sanson; Payet; Benedetto; Thauvin. All. André Villas-Boas

Probabile formazione Saint Etienne (4-3-1-2): Moulin; Fofana; Kolodziejczak; Maçon; Moueffek; Neyou; Youssouf; Camara; Aouchiche; Bouanga; Hamouma. All. Claude Puel

Marsiglia-Saint Etienne quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.70 3.75 5.00 1.65 2.10 2.10 1.66 1.72 3.60 4.75 1.65 2.15 2.10 1.65 1.70 3.65 5.03 1.70 2.03 1.99 1.73

Marsiglia-Saint Etienne dove vederla in TV

La partita tra Marsiglia e Saint Etienne sarà trasmessa su DAZN.

