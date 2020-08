Lione-Bayern Monaco: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Mercoledì 19 agosto alle ore 21:00, allo stadio José Alvalade di Lisbona, si disputerà la seconda ed ultima semifinale di questa pazza Champions League 19/20: Lione-Bayern Monaco, chi vince va in finale con una tra PSG e Lipsia. Due tedesche e due francesi, guarda caso quelli che si sono fermati per il coronavirus e quelli che hanno completato prima la stagione avendo quindi più tempo per rifiatare, allenate da un francese e tre tedeschi, per altro tutti e tre tecnici giovani con tanta carriera davanti. L’OL di Rudi Garcia è arrivato in semifinale facendo la voce grossa con avversarie terrificanti come Juventus e Manchester City, mentre il Bayern Monaco di Flick si è sbarazzato facilmente di Chelsea e Barcellona segnando 15 gol e subendone solo 3 in tre gare. Rudi Garcia per questa semifinale potrà contare sull’intera rosa, mentre Flick dovrà sì rinunciare al giovane attaccante Fiete Arp ma in compenso in allenamento ha ritrovato Benjamin Pavard (che sarà a disposizione eventualmente per la finale). Andiamo ora a vedere le probabili formazioni di Lione-Bayern Monaco:

Lione-Bayern Monaco probabili formazioni:

Probabile formazione Lione (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Guimarães, Aouar, Cornet; Toko Ekambi, Depay. All. Rudi Garcia

Probabile formazione Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago, Goretzka; Gnabry, Muller, Perisic; Lewandowski. All. Hans Dieter Flick

Lione-Bayern Monaco quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL In attesa... 11.50 7.00 1.22 3.10 1.34 1.80 1.91 12.30 6.25 1.23 3.30 1.22 1.75 2.04

Ci aspettiamo una partita da GOAL, pertanto anche l’OVER 2.5 non è una cattiva puntata. Se preferite andare sul pronostico secco allora non possiamo che dirvi di puntare sul Bayern Monaco (segno 2).

Lione-Bayern Monaco dove vederla in TV

La partita di Champions League sarà in esclusiva su SkySport1. La potrete seguire tramite pc, laptop, tablet o smartphone grazie al servizio di SkyGo e, eccezionalmente, anche su Canale 5.

