Inter-Shakhtar Donetsk: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Tra le mura della Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf andrà in scena stasera alle 21.00 la seconda semifinale dell’Europa League 2019/20, Inter-Shakhtar Donetsk, la cui vincente andrà a contendersi il titolo con il Siviglia nella finale in programma il 21 agosto a Colonia. I nerazzurri, dopo le eliminazioni di Roma, Napoli, Atalanta e Juventus, sono l’ultima squadra italiana rimasta in una competizione continentale e puntano a conquistare un trofeo che non arriva dal 2011, a cui si è susseguito un interminabile digiuno; potrebbero diventare il primo club del Bel Paese a vincere l’Europa League, anche se, di Coppe UEFA, l’Inter ne ha vinte ben tre. Gli ultimi ad impossessarsi della Coppa UEFA furono nel 2009 proprio gli arancioneri dello Shakhtar, prima che il nome del torneo divenne quello che noi tutti conosciamo oggi. Gli uomini di Conte sono reduci da una fiduciosa vittoria contro il Bayer Leverkusen, mentre i “minatori” di Donetsk, nel quarto di finale, hanno rifilato un sonante poker al Basilea. Di precedenti tra Inter e Shakhtar Donetsk ce ne sono stati due (preliminari Champions League 2005/06) e il bilancio parla nerazzurro, ma soltanto stasera si deciderà chi strapperà il pass per la finale di Colonia. Andiamo ora nello specifico, a vedere le formazioni ufficiali di Inter-Shakhtar Donetsk:

Inter-Shakhtar Donetsk formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro.

Formazione ufficiale Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Kryvtsov; Khocholava; Stepanenko; Taison; Marcos Antonio; Moraes; Marlos; Patrick; Dodo; Matvienko.

Inter-Shakhtar Donetsk dove vederla in TV

La partita tra Inter e Shakhtar Donetsk sarà trasmessa su Sky, Sky Go, Now TV e in chiaro su TV8.

