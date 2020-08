Siviglia-Manchester United: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Semifinale di lusso quella che andrà in scena stasera al RheinEnergieStadion di Colonia tra Siviglia e Manchester United, due società che nel loro palmarès annoverano almeno una vittoria dell’Europa League, dal 2009 l’ex Coppa UEFA. I Rojiblancos ne hanno conquistate ben tre consecutive, che diventano cinque considerando anche quelle vinte nel 2006 e nel 2007, e sono tuttora il club più fregiato di questa competizione europea. A spezzare la sbalorditiva striscia di successi degli uomini di Unai Emery furono proprio i Red Devils, che si impadronirono del trofeo nel 2017 sotto la guida di Josè Mourinho. Tornando ai nostri giorni, il Siviglia e il Manchester United arrivano all’attesissimo match da due vittorie di misura, i primi contro il Wolverhampton grazie alla rete di Ocampos, mentre i secondi l’hanno acquisita addirittura ai supplementari, contro il Copenhagen, in virtù del penalty trasformato da Bruno Fernandes. La compagine di Solskjaer ha l’obbligo di cancellare l’opaca prestazione registrata contro i danesi nel quarto di finale, gli andalusi dovranno invece fare affidamento sulla loro invidiabile e smisurata esperienza in Europa League, consci del fatto che, vincendo, affronteranno in finale una tra Inter e Shakhtar Donetsk. Andiamo ora nello specifico, a vedere le formazioni ufficiali di Siviglia-Manchester United:

Siviglia-Manchester United formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Siviglia (4-3-3): Bono, Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón, Fernando, Jordán, Banega, Ocampos, Suso, En-Nesyri.

Formazione ufficiale Manchester United (4-1-4-1): De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams, Fred, Pogba, Greenwood, B. Fernandes, Rashford, Martial.

Siviglia-Manchester United dove vederla in TV

La partita tra Siviglia-Manchester United sarà trasmessa su Sky, Sky Go e Now TV.

