Lipsia-PSG: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

La Champions più sorprendente e strana di sempre è arrivata quasi alla sua conclusione: è tempo di semifinali! Martedì 18 agosto alle ore 21:00 si disputerà Lipsia-PSG, appuntamento allo stadio Da Luz di Lisbona per la prima attesissima semifinale. La creatura magnifica, nata dal capitalismo avanguardista della corazzata Red Bull, guidata dal duo Rangnick-Nagelsmann sta facendo grandissime cose in questa competizione: dopo aver suonato per 4-0 (0-1 e 3-0) nel doppio confronto il Tottenham di Mourinho agli ottavi, ai quarti i ragazzi terribili di Nagelsmann hanno impartito una lezione di calcio moderno si Colchoneros di Simeone, eliminandoli per 2-1. Il trentatreenne formidabile tecnico del Lipsia, Julian Nagelsmann, per questo match avrà tutta la rosa a disposizione fatta eccezione per il difensore Konatè ancora out per un guaio all’anca. I parigini agli ordini di Tuchel sono considerati tra i favoriti per la vittoria finale, insieme al Bayern Monaco, ma qualche lacuna l’hanno dimostrata soprattutto ai quarti contro l’Atalanta: il PSG ha dominato ma vinto solo nei minuti di recupero per 2-1, dopo che i ragazzi di Gasperini avevano comunque avuto diverse occasioni per blindare il risultato al primo tempo. Per questo match Tuchel dovrà fare a meno del portiere titolare Navas, del centrocampista Verratti e del terzino Kurzawa. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni di Lipsia-PSG:

Lipsia-PSG probabili formazioni:

Probabile formazione Lipsia (3-3-3-1): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Laimer, Kampl, Angelino; Sabitzer, Olmo, Nkunku; Poulsen. All. Nagelsmann

Probabile formazione PSG (4-3-3): Rico; Keher, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Herrera, Marquinhos, Gueye; Neymar, Icardi, Mbappè. All. Tuchel.

Lipsia-PSG quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 4.33 4.00 1.72 2.10 1.65 1.65 2.20 4.33 4.10 1.75 2.20 1.62 1.62 2.15 4.50 3.95 1.77 2.30 1.60 1.57 2.36

Vediamo inizialmente come il PSG sia favorito, però entrambe le squadre stanno bene e sono agguerrite: noi suggeriamo il segno X ed il GOAL.

Lipsia-PSG dove vederla in TV

La partita di Champions League sarà in esclusiva su SkySport1. La potrete seguire tramite pc, laptop, tablet o smartphone grazie al servizio di SkyGo e, eccezionalmente, anche su Canale 5.

