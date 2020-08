Inter-Shakthar Donetsk: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Si alza il sipario sulle semifinali di Europa League! Lunedì 17 agosto, alle ore 21:00, scenderanno in campo Inter e Shakhtar per affrontarsi e capire quale compagine andrà a sfidare la vincente di Siviglia-Manchester United in finale il 21 agosto. L’Inter ai quarti di finale ha superato di misura il Bayer Leverkusen (2-1) mentre lo Shakhtar Donetsk ha brillantemente superato il Basilea per 4-1. Antonio Conte avrà la quasi totalità della rosa a disposizione per questo delicato e fondamentale match, ma rimarranno comunque out il partente Vecino ed il tanto desiderato Alexis Sanchez (acquistato a titolo definitivo ma subito ai box). Luís Castro non avrà a disposizione il centrocampista Malyshev e la titolarissima bandiera del club Ismaily, terzino sinistro che interessa a mezza Europa da diversi anni. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Inter-Shakthar Donetsk:

Inter-Shakthar Donetsk probabili formazioni:

Probabile formazione Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Martinez, Lukaku.

Probabile formazione Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Dodò, Krivstov, Matvienko, Bondar; Stepanenko, Antônio; Marlos, Patrick, Taison; Morales.

Inter-Shakthar Donetsk quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.75 3.80 4.33 2.10 1.65 1.65 2.10 1.75 3.75 4.60 2.10 1.65 1.62 2.15 1.73 3.90 4.85 2.28 1.61 1.57 2.36

Ci fidiamo dei nerazzurri e pertanto suggeriamo il segno 1, ma anche il GOAL ci sembra una buona puntata.

Inter-Shakthar Donetsk dove vederla in TV

L’Europa League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa alle ore 21:00 sui canali Sky Sport Football e Sky Sport Uno.

