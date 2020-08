Si alza il sipario sulle semifinali di Europa League! Le prime due squadre ad affrontarsi, per cercare di ottenere un posto per la finale di venerdì 21 agosto, saranno Siviglia e Manchester United che se la vedranno in gara secca domenica 16 agosto alle ore 21:00. Il Siviglia ai quarti di finale ha eliminato un ostico Wolverhampton mentre lo United ha faticato per sbarazzarsi del Copenaghen in una gara che comunque è stata a senso unico per i Red Devils. Lopetegui contro lo United non potrà contare sul terzino Corchia e sul centrocampista Gudelj, mentre il portiere Bono si è completamente ristabilito. Ole Solskjær avrà, dalla cintola in su, tutti i suoi ragazzi a disposizione, mentre per la retroguardia mancheranno due buone riserve come Jones e Tuanzebe oltre che il terzino sinistro titolare Shaw. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Siviglia-Manchester United:

Siviglia-Manchester United probabili formazioni:

Probabile formazione Sevilla (4-3-3): Bono; Jesus Navas, Koundè, Diego Carlos, Reguillon; Jordán, Fernando, Banega; Ocampos, En-Nesyri, Suso.

Probabile formazione Manchester United (4-2-3-1): Romero; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams; Pogba, Matic; Greenwood, Fernandes, Rashford; Martial.

Siviglia-Manchester United quote e pronostico:

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Probabilità di vincita e altre informazioni su Portale AAMS.

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 3.10 3.10 2.40 2.25 1.57 1.90 1.80 2.90 3.20 2.50 2.20 1.60 1.95 1.75 2.99 3.15 2.57 1.60 2.30 1.90 1.87

Caldo e stanchezza psicofisica sono due fattori importanti, ma ci fidiamo della forza delle due difese e pertanto suggeriamo l’UNDER 2,5. Se volete andare sul passaggio del turno, confidiamo di più nello United di Solskjær che nel Siviglia di Lopetegui.

PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY CLICCA QUI!

Siviglia-Manchester United dove vederla in TV

L’Europa League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa alle ore 21:00 sui canali Sky Sport Football e Sky Sport Uno.

Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni?

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A probabili formazioni

–Comparazione quote Serie A

–Premier League probabili formazioni

–Bundesliga probabili formazioni

–Liga probabili formazioni

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.