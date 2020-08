Barcellona-Bayern Monaco: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Allo stadio Da Luz, ore 21, si affronteranno Barcellona e Bayern Monaco per disputare il quarto di finale più atteso di queste final eight di Lisbona. Due squadre che hanno vinto la massima competizione europea ben cinque volte e che per la 18° si ritrovano nelle migliori otto (più di ogni altra squadra). Il Barcellona, scontate le squalifiche, ritrova due pedine molto importanti: il professore Sergi Busquets e il guerriero Vidal. Non si tocca De Jong che contro il Napoli ha dimostrato tutta la sua classe, così come non si tocca il terzetto offensivo composto da Messi,Suarèz e Griezmann. Per il Bayern Monaco l’unica assenza è rappresentata da Pavard, sarà scalato Kimmich come terzino destro e in mediana prenderà il suo posto Thiago Alcantara (ex di giornata). Dovrebbe farcela per una maglia da titolare anche Coman, in caso contrario è pronto Perisič. Sfida nella sfida rappresentata da Lewandowski e Messi che ormai ci hanno (quasi) abituato ad annate fuori dal comune, 53 gol per il polacco, 37 gol e 26 assist per la pulce. Andiamo ora nello specifico, a vedere le formazioni ufficiali Barcellona-Bayern Monaco:

Barcellona-Bayern Monaco formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Barcellona (4-3-1-2) : Ter Stegen; Semedo, Lenglet, Piquè, Alba; Sergi Roberto, Busquets, De Jong; Vidal; Messi, Suarèz.

Formazione ufficiale Bayern Monaco (4-2-3-1) : Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Gnabry, Müller, Perišić; Lewandowski.

Barcellona-Bayern Monaco dove vederla in TV

La partita tra Barcellona e Bayern Monaco sarà trasmessa su Sky Sport, Sky Go e Now TV.

Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni?

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A probabili formazioni

–Comparazione quote Serie A

–Premier League probabili formazioni

–Bundesliga probabili formazioni

–Liga probabili formazioni

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.

Luminose più che mai le stelle di Atalanta, Roma e Napoli in questo primo turno totale di Serie A post lockdown, bene anche la Juventus, male Lazio e Inter. Inzaghi si fa rimontare un doppio vantaggio iniziale mentre Conte assiste ad una rocambolesca rimonta sul gong finale. In coda tornano a vincere il Torino ed il Cagliari che si defilano dalla lotta per la salvezza, mentre cadono di misura Samp e Udinese; vengono infine demolite Genoa e Lecce, entrambe per 1-4, e finiscono entrambe tra mille critiche ed appaiate al terzultimo posto. Menzione speciale per Edin Dzeko: il bomber di Fonseca mette a segno due gol da cineteca.

Oltre al Podcast sulla Serie A, seguite anche quelli relativi ai campionati esteri in compagnia di RadioGoal24 per rimanere informato su tutto il calcio Europeo. Ci trovate anche anche su Spreaker:

Premier League

Liga

Bundesliga