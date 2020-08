Ferragosto più bello non si poteva desiderare, i parenti passano in secondo piano, va in scena la Champions League. L’appuntamento è sul prato verde dello stadio Jose Alvalade di Lisbona, ore 21. A dirigere il match fra Manchester City e Olympique Lione, ci penserà l’olandese Danny Makkelie. Liquidati i Blancos di Zidane agli ottavi, Pep Guardiola vuole tornare ad alzare la “coppa dalle grandi orecchie”, per farlo però non potrà contare sull’aiuto di Aguero, a cui si aggiungono calciatori ancora non pienamente in forma: Stones, Mendy, Zinchenko, Bernardo e David Silva. Anche Garcia fa i conti con gli acciacchi, Cornet e Denayer, ambedue non al 100% della propria condizione, per cercare l’impresa contro i Citizens. I Les Gones non saranno di certo intimoriti dalla missione, eliminata la Juventus dell’ex Sarri, hanno tutte le carte in regola per dare spettacolo in questa serata. Due soli precedenti fra le compagini, si ritorna alla stagione 17-18, con i francesi imbattuti, nonostante quel che si possa pensare, 2-2 e 1-2, furono i risultati di quel girone della massima competizione europea per club. La vincente di questa gara, affronterà l’avversario più temuto, il devastante Bayern Monaco in semifinale. Andiamo ora nello specifico, a vedere le formazioni ufficiali di Manchester City-Lione:

Manchester City-Lione formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Eric Garcia, Gabriel Jesus, Sterling.

Formazionae ufficiale Lione (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marcal; Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet; Depay, Ekambi.

Manchester City-Lione dove vederla in TV

La partita tra Manchester City ed Lione sarà trasmessa su Sky, Sky Go e Now Tv

