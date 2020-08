Manchester United-Copenhagen: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

A Colonia, ore 21 va in scena Manchester United-Copenaghen, con a capo il francese Turpin. Sono 25 anni che Solskjaer e Solbakken si conosco, una volta compagni di nazionale, ora amici, per una sera rivali. I due tecnici norvegesi scendono in campo per un unico obiettivo, la vittoria, da una parte i Red Devils per conquistare la coppa, d’altra i danesi per ottenere un risultato storico per il club, ovvero le semifinali di una competizione europea. I Leoni si sono imposti sull’Istanbul Basaksehir, grazie alla vittoria complessiva nel doppio confronto, così come gli sfidanti di stasera che hanno ha avuto il merito di surclassare lo sfortunato LASK negli ottavi di finale, vincendo sia all’andata che al ritorno. Per trovare i precedenti fra queste due compagini dobbiamo tornare al 2006, dove si sono incrociate nel girone di Champions League, gli inglesi ottennero il successo nelle proprie mura 3-0, per poi perdere la seconda gara per 1-0. Copenaghen che farà a meno di Fischer, Thomsen e Sigurdsson, tutti e tre out, mentre il Manchester United non avrà l’aiuto di Shaw e Jones. La vincitrice di questa gara affronterà una fra Siviglia e wolvewheramptom per un altro spettacolare match. Andiamo ora nello specifico, a vedere le formazioni ufficiali di Manchester United-Copenhagen:

Manchester United-Copenhagen formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Manchester United: in attesa

Formazione uufficiale Copenaghen: in attesa

Manchester United-Copenhagend vederla in TV

La partita tra Manchester United ed Copenaghen sarà trasmessa su Sky, Sky Go e Now Tv

Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni?

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A probabili formazioni

–Comparazione quote Serie A

–Premier League probabili formazioni

–Bundesliga probabili formazioni

–Liga probabili formazioni

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.