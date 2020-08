Inter-Bayer Leverkusen: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Düsseldorf Arena, questo lo stadio che ospiterà l’Inter contro il Bayer Leverkusen, con a capo del match lo spagnolo Carlos Del Cerro Grande. Chissà se quel cielo tedesco porterà fortuna un’altra volta alla nostra nazione come il 2006, l’unica cosa sicura è che Conte è affamato di vittoria. Il sergente vuole riportare un trofeo a Milano, sponda neroazzurra che manca ormai da 9 anni, gli stessi dell’ultimo quarto europeo. C’è un record particolare da battere per Romelu Lukaku, segnare 9 gol consecutivi in Europa League per superare gli 8 di Shearer nel 2005 col Newcastle, insomma il 9 come la maglia del bomber belga è numero particolare. Dopo aver battuto in gara secca il Getafe negli ottavi, i lombardi dovranno privarsi della manforte di Vecino in mezzo al campo. La compagine di Bosz è reduce dal doppio successo sui Rangers di Gerrard, anche se non avranno a disposizione Amiri e Paulinho, ambedue infortunati e lo squalificato Aranguiz. Girone di Champions 2002-2003, 2 successi della squadra italiana, unici due incroci fra i protagonisti di questa sera. In semifinale la vincente di questo turno incontrerà chi avrà la meglio fra Basilea e Shakhtar Donetsk. Andiamo ora nello specifico, a vedere le formazioni ufficiali di Inter-Bayer Leverkusen:

Inter-Bayer Leverkusen vederla in TV

La partita tra Inter ed Bayer Leverkusen sarà trasmessa su Sky, Sky Go, Now Tv e TV8

