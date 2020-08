Sabato 15 agosto, alle ore 21:00, si affronteranno Manchester City e Lione nell’ultimo quarto di finale di questa stupenda Champions League. Il match, che si disputerà al José Alvalade di Lisbona, vedrà fronteggiarsi due squadre capaci di ribaltare i pronostici degli ottavi riuscendo a qualificarsi: i Cityzens hanno fatto fuori il Real Madrid con due 2-1, mentre la banda Garcia ha eliminato la Juventus di Sarri con un 2-2 nel doppio confronto (sul quale ha pesato il gol allo Stadium di Depay). Tutti a disposizione di Guardiola per questo match, fatta eccezione del lungo degente Aguero, ma attenzione ai numerosi acciaccati: non sono al meglio Mendy, Zinchenko, Stones, Bernardo Silva e David Silva. Sorride Rudi Garcia, tutti i suoi ragazzi saranno a disposizione per questo match fondamentale. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni di Manchester City-Lione:

Manchester City-Lione probabili formazioni:

Probabile formazione Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Sterling, Jesus, Foden.

Probabile formazione Lione (4-3-3): Lopes; Dubois, Denayer, Marcelo, Marçal; Caqueret, Guimarães, Aouar; Depay, Dembele, Cornet.

Manchester City-Lione quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.28 6.00 10.00 2.30 1.60 2.00 1.72 1.28 5.75 9.50 2.35 1.55 2.05 1.70 1.29 5.85 10.65 2.43 1.54 1.90 1.87

È un match strano da leggere… il City è molto più forte del Lione che però si è dimostrato un team ostico: suggeriamo l’OVER 2.5, altrimenti andate col segno 1.

Manchester City-Lione dove vederla in TV

La partita di Champions League sarà in esclusiva su SkySport1. La potrete seguire tramite pc, laptop, tablet o smartphone grazie al servizio di SkyGo e, eccezionalmente, anche su Canale 5.

