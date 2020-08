Il quarto di finale di Champions League che si preannuncia più scoppiettante sarà Barcellona-Bayern Monaco, match tra le super due favorite alla vittoria finale, partita che si disputerà venerdì 14 agosto alle ore 21:00 al Da Luz di Lisbona. I blaugrana di Setién hanno eliminato il Napoli di Gattuso agli ottavi di finale, al termine di un bellissimo doppio confronto conclusosi con i complimenti reciproci tra i due tecnici, ora però c’è il Bayern che è avversaria ancora più tosta e per questo match il Barça dovrà fare a meno del centrale Umtiti e dell’attaccante Dembele. Hans-Dieter Flick, trovatosi quasi per caso sulla panchina dei bavaresi, sta guidando egregiamente il club tanto da meritarsi la riconferma, a maggior ragione dopo aver vinto il titolo nazionale ed aver rifilato 7 gol in due partite degli ottavi al Chelsea; il tecnico tedesco per questo match non potrà contare sugli infortunati Coman, Pavard e Arp, non proprio delle riserve ecco, ma la rosa lunga e di qualità della quale dispone potrà sopperire anche a queste assenze. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni di Barcellona-Bayern Monaco:

Barcellona-Bayern Monaco probabili formazioni:

Probabile formazione Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Rakitić, De Jong; Messi, Súarez, Griezmann. All. Setién

Probabile formazione Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago, Goretzka; Gnabry, Muller, Perisic; Lewandoski.

Barcellona-Bayern Monaco quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 3.30 4.00 2.00 2.40 1.55 1.50 2.40 3.40 3.80 2.00 2.35 1.55 1.50 2.40 3.41 3.85 2.05 2.41 1.55 1.48 2.60

Secondo noi passa il Bayern di Flick, perciò suggeriamo il segno 2, ciò detto anche l’OVER 2.5 ed il GOAL ci sembrano buone puntate da fare.

Barcellona-Bayern Monaco dove vederla in TV

La partita di Champions League sarà in esclusiva su SkySport1. La potrete seguire tramite pc, laptop, tablet o smartphone grazie al servizio di SkyGo e, eccezionalmente, anche su Canale 5.

