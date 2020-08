Mercoledì 12 agosto si alzerà il sipario su i quarti di finale della Champions League 2019/2020. L’indomani, giovedì 13 agosto alle ore 21:00, si sfideranno in un interessantissimo quarto di finale RB Lipsia e Atletico Madrid. Il Red Bull Lipsia di Nagelsmann dovrà fare a meno di Werner, volato a Londra per diventare un Blues del Chelsea, e del difensore Konate, mentre andranno valutate attentamente le condizioni non idilliache di Halstenberg, Sabitzer e Schick. Tutti a disposizione di Simeone per questo delicato e fondamentale match, l’unico Colchonero out sarà Vrsaljko. Agli ottavi di finale il RB Lipsia ha eliminato in scioltezza il Tottenham di Mourinho mentre l’Atletico di Simeone ha superato due volte di misura i campioni in carica del Liverpool. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni di Lipsia-Atletico Madrid:

Lipsia-Atletico Madrid probabili formazioni:

Probabile formazione Lipsia (4-2-2-2): Gulacsi; Halstenberg, Upamecano, Klostermann, Angelino; Kampl, Nkunku; Sabitzer, Olmo; Schick, Poulsen. All. Nagelsmann

Probabile formazione Atletico Madrid (4-4-2: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Lodi; Koke, Saul, Herrera, Correa; Felix, Costa.

Lipsia-Atletico Madrid quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 3.10 3.10 2.40 1.61 2.20 1.87 1.90 2.90 3.10 2.50 1.62 2.20 1.91 1.80 2.99 3.15 2.57 1.65 2.20 1.87 1.90

Qualche defezione di troppo nel Lipsia ci fa protendere verso un NO GOAL ed un segno 2, ma anche l’UNDER 2,5 potrebbe essere una buona soluzione.

Lipsia-Atletico Madrid dove vederla in TV

La partita di Champions League sarà in esclusiva su SkySport1. La potrete seguire tramite pc, laptop, tablet o smartphone grazie al servizio di SkyGo e, eccezionalmente, anche su Canale 5.

