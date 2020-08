Mercoledì 12 agosto si alzerà il sipario su i quarti di finale della Champions League 2019/2020. La partita che aprirà questo caldissimo e attesissimo turno della competizione che mette in palio la coppa dalle grandi orecchie sarà Atalanta-PSG, match che si disputerà alle 21:00 allo stadio Da Luz di Lisbona. Nell’Atalanta, che agli ottavi di finale ha brillantemente strapazzato il Valencia, non ci sarà Josip Ilicic e andranno valutate le condizioni non ottimali di Palomino e Djimsiti che però dovrebbero stringere i denti per esserci. Nel PSG, che nel doppio confronto ha eliminato un ostico Borussia Dortmund, saranno assenti gli infortunati Kurzawa e Verratti, e ufficialmente anche Mbappè ma più di una voce lo vuole rientrante almeno per la panchina proprio all’ultimo istante. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni di Atalanta-PSG:

Atalanta-PSG probabili formazioni:

Probabile formazione Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Djimsiti, Toloi, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini.

Probabile formazione PSG (4-3-3): Navas; Keher, Marquinhos, Thiago Silva, Bakker; Herrera, Gueye, Paredes; Neymar, Icardi, Draxler. All. Tuchel.

Atalanta-PSG quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 3.20 3.75 2.05 2.40 1.50 1.47 2.60 3.25 3.75 2.00 2.50 1.50 1.45 2.55 3.33 3.85 2.08 2.54 1.50 1.44 2.73

Per due squadre abituate a darle di santa ragione alle avversarie non possiamo che suggerire GOAL e OVER 2.5, ma anche un segno X con gara che termina ai supplementari non ci dispiace affatto.

Atalanta-PSG dove vederla in TV

La partita di Champions League sarà in esclusiva su SkySport1. La potrete seguire tramite pc, laptop, tablet o smartphone grazie al servizio di SkyGo e, eccezionalmente, anche su Canale 5.

