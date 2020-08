Agosto 2020: sole, mare e… Europa League

Fino a pochi mesi fa, “calcio d’agosto” o “calcio estivo” era un’espressione per definire un gioco non molto performante, ancora alla ricerca della forma migliore e, soprattutto, un calcio giocato al di fuori delle competizioni più importanti. Il 2020 ha stravolto tutto ciò che credevamo di conoscere e se abbiamo dovuto rinunciare agli Europei di calcio rimandandoli al 2021 a causa dell’emergenza Coronavirus, ci siamo anche ritrovati ad assistere a tre delle principali competizioni calcistiche nei mesi estivi più caldi: Serie A, Champions League ed Europa League.

Quest’ultima, letteralmente dominata dalla sua nascita in poi da squadre inglesi e spagnole con l’unica eccezione del Porto 2010/2011, è entrata nella sua fase finale il 5 agosto. Le squadre italiane impegnate erano Roma e Inter, con i capitolini che si piegano ad un Siviglia nettamente più forte, mentre l’Inter batte in una partita secca il Getafe ed accede ai quarti di finale.

Ma quali sono le quote finale Europa League 2020 arrivati a questo punto della stagione?

L’Italia non vede una finale dalla Coppa Uefa del 1999, prima ancora che dalle sue ceneri nascesse l’Europa League. Un tabù da sfatare che sta diventando una vera e propria ossessione per le squadre italiane.

La Roma, motivata anche dalla bella figura in Champions dello scorso anno, avrebbe voluto aggiungere il suo nome all’elenco dei team che contano in Europa, non potendo annoverare trofei internazionali di rilievo in bacheca. È l’Inter però a convincere di più: quotata 4.00 per la vittoria finale, la squadra di Conte, sicuramente più abituata dei capitolini ai palcoscenici europei, è tra le favoritissime della classifica delle quote finale Europa League 2020, appena dietro al Manchester United (2.85), vincitore del trofeo nel 2017 quando in panchina sedeva Mourinho, e davanti a squadre come il Siviglia (6.50), la squadra con più vittorie nella competizione, il Bayern Leverkusen (7.00) e la sorpresa Wolverhampton (7.00).

Le partite si disputeranno tutte in Germania, naturalmente a porte chiuse, con la finale che avrà luogo venerdì 21 agosto a Colonia. Le quote finale dell’Europa League 2020 sono destinate a modificarsi in corsa, e non solo per l’uscita di alcune contendenti. Mai come quest’anno il fattore forma sarà significativo. Nessun team prevedeva una stagione del genere e la preparazione ha cominciato a scricchiolare in tantissime squadre; in più il caldo torrido che ci si aspetta anche in Germania abbasserà i ritmi. Lo spettacolo potrebbe però addirittura giovarne, con difese più provate i goal abbonderanno e non è detto che questa strana forma di calcio estivo competitivo non possa regalarci emozioni e, perché no, vittorie inaspettate. Magari quella di una squadra italiana.