Barcellona-Napoli: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

5-Napoli Dopo la Juventus tocca al Napoli, la seconda a scendere in campo delle tre italiane ancora attive in Champions League: stasera sabato 8 agosto alle 21.00 i Partenopei sono chiamati a misurarsi nuovamente contro il Barcellona esattamente cinque mesi e quindici giorni dall’andata dell’ottavo di finale, che ha visto come epilogo un pareggio sull’1-1. Ad aprire le marcature al San Paolo fu una rete spettacolare di Dries Mertens, a chiuderle un tap-in di Antoine Griezmann. In una stagione che, visti gli inizi, pareva fallimentare, il club azzurro è riuscito comunque a qualificarsi alla fase finale della Champions League e a conquistare la Coppa Italia; nonostante l’esito in Serie A, un misero settimo posto, il raggiungimento dei quarti di finali consacrerebbe il magnifico operato di Gennaro Gattuso. In una situazione completamente opposta rispetto all’allenatore calabrese si trova invece quello del Barcellona, Quique Setien, in contrasto con diversi senatori della compagine blaugrana soprattutto dopo la cessione di Arthur e i risultati deludenti in Liga, vinta dal Real Madrid. La Champions League ma, prima ancora, la sfida contro il Napoli, rappresenta pertanto per i catalani l’ultima spiaggia per salvare una stagione opaca. La vincente andrà a contendersi la semifinale della competizione con una tra Bayern Monaco e Chelsea. Andiamo ora nello specifico, a vedere le formazioni ufficiali di Barcellona-Napoli:

Barcellona-Napoli formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Barcellona (4-3-3): Ter Stegen, Semedo, Pique, Rakitic, Suarez, Messi, Lenglet, Griezmann , J. Alba, S. Roberto, De Jong

Formazione ufficiale Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne.

Barcellona-Napoli dove vederla in TV

La partita tra Barcellona e Napoli sarà trasmessa su Sky Sport, Sky Go, Now TV e in chiaro su Canale 5.

