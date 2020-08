Wolverhampton-Siviglia: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Martedi 11 Agosto alle ore 21.00 la Schauinsland-Reisen-Arena di Duisburg ospiterà il match tra Wolverhampton e Siviglia, partita valida per il quarto di finale di Europa League. I Wolves sono reduci dallo scontro con l’Olympiacos, in cui hanno incontrato più di qualche difficoltà, dopo l’1-1 dell’andata solo un rigore di Jimenez ha consentito agli inglesi il passaggio del turno. Nuno Espiríto Santo dovrebbe puntare sul 3-5-2 con avanti Adama Traorè libero di spaziare a destra e a sinistra del bomber Raul Jimenez (4 gol in questa Europa League) dalla panchina invece Diogo Jota. Centrocampo di stampo portoghese con gli inamovibili Moutinho e Neves irrobustito da Dendoncker pre frenare il potenziale offensivo del Siviglia.

Siviglia che gode sicuramente di un periodo di grande forma dopo la conquista del quarto posto de Laliga, e la vittoria travolgente contro la Roma per il risultato di 2-0 che ha visto gli andalusi protagonisti di una grande prestazione per gioco prodotto ed intensità fisica. Lopetegui salvo particolari sorprese va verso la conferma degli stessi 11, l’unico ballottaggio è tra Suso e Munir sulla fascia sinistra dove l’ex Milan appare in vantaggio.

andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Wolverhampton-Siviglia:

Wolverhampton-Siviglia probabili formazioni:

Probabile formazione Wolverhampton (3-5-2): Patricio; Boly, Coady, Saïss; Doherty, Dendoncker, Moutinho, Neves, Vinagre; Traorè, Jimenez.

Probabile formazione Sevilla (4-3-3): Bounou; Jesus Navas, Koundè, Diego Carlos, Reguillon; Jordán, Fernando, Banega; Ocampos, En-Nesyri, Suso.

Wolverhampton-Siviglia quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 3.40 3.30 2.15 1.65 2.10 1.90 1.80 3.30 3.30 2.20 1.65 2.10 1.95 1.75 3.35 3.25 2.20 1.68 2.06 1.90 1.80

Wolverhampton-Siviglia dove vederla in TV

L’Europa League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare.

